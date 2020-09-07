Тренер сборной Венгрии поделился мнением об игре против России
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Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился мнением об игре против сборной России во втором туре группового этапа Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
По его мнению, хозяева провели неплохой матч и имели большее количество голевых моментов, чем подопечные Станислава Черчесова.
«Я остался доволен командой. Я знаю, что нам нужно поработать над некоторыми моментами, но в целом, мы выступили в первых двух играх нормально», — сказал Росси.
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