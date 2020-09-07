Тренер сборной Венгрии поделился мнением об игре против России

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился мнением об игре против сборной России во втором туре группового этапа Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

По его мнению, хозяева провели неплохой матч и имели большее количество голевых моментов, чем подопечные Станислава Черчесова.

«Я остался доволен командой. Я знаю, что нам нужно поработать над некоторыми моментами, но в целом, мы выступили в первых двух играх нормально», — сказал Росси.

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