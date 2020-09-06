Наставник сборной Венгрии поделился ожиданиями от матча против России в Лиге наций

Наставник сборной Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями от матча против России в Лиге наций, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Матч с Россией будет сложнее, чем с Турцией, ведь футболисты соперника уже давно имеют игровую практику. Они провели шесть туров в чемпионате. Нам будет тяжело победить», — сказал Росси.

Встреча начнется 6 сентября в 19:00.



Ранее Черчесов поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Венгрии.