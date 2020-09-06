Форвард «Интера» Лаутаро попытался подоить корову

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес попытался подоить корову. Соответствующее видео опубликовала в Instagram девушка футболиста Августина Гандольфо.

На кадрах видно, как аргентинец с криком отскочил от животного после того, как оно повернуло голову, и колокольчик издал характерный звуковой сигнал.

Напомним, что в прошедшем сезоне Серии А 23-летний Мартинес провел 35 матчей, в которых смог забить 14 мячей и отдать семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что немецкий полузащитник Кай Хаверц дал комментарий по поводу своего перехода в «Челси».