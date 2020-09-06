Цорн оценил перспективы Миранчука в «Аталанте»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн оценил перспективы полузащитника сборной России Алексея Миранчука в «Аталанте». Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.

По его мнению, 24-летний хавбек способен принести пользу бергамской команде, так как обладает всеми необходимыми для этого навыками.

Цорн заявил, что Миранчук умеет в одиночку решать исход матча при помощи простого решения, а также отметил, что он нацелен на атакующие действия и имеет в наличии отличную техническую базу.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба изъявил желание вернуться в «Ювентус».