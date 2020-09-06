«Орландо Сити» сыграл вничью с «Атлантой» в матче MLS

В матче очередного тура регулярного чемпионата Профессиональной лиги футбола (MLS) «Орландо Сити» сыграл вничью с «Атлантой».

Встреча прошла в Орландо на арене «Эксплория Стэдиум» при пустых трибунах и завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев гол на свой лицевой счет оформил Бенджи Мичел.

У гостей отличился Адам Джан.

После этой игры «горожане» набрали 16 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

«Атланта» с 11-ю баллами расположилась на седьмой позиции Востока.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Испании Луис Энрике предсказал будущее «Барселоны» без аргентинского нападающего Лионеля Месси.