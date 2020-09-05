Исмаилов выразил благодарность Александру Емельяненко

Боец Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от основных поединков турнира ACA 110, передает «Чемпионат.com».

«Жду увидеть жаркие бои и противостояния. Скоро будут два основных боя. Стал ли Александр Емельяненко для меня перевtрнутой страницей? Мы двигаемся дальше. Большая благодарность ему», — сказал Исмаилов.

Напомним, в июле Магомедов одолел Емельяненко.



Ранее боец Александр Волков поделился мнением о смешанных единоборствах.