Исмаилов выразил благодарность Александру Емельяненко
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Боец Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от основных поединков турнира ACA 110, передает «Чемпионат.com».
«Жду увидеть жаркие бои и противостояния. Скоро будут два основных боя. Стал ли Александр Емельяненко для меня перевtрнутой страницей? Мы двигаемся дальше. Большая благодарность ему», — сказал Исмаилов.
Напомним, в июле Магомедов одолел Емельяненко.
Ранее боец Александр Волков поделился мнением о смешанных единоборствах.