«Автомобилист» обыграл «Спартак» в матче КХЛ

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл московский «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0.

В составе победителей точным броском отметился Михаил Мамкин, который открыл счет в начале второго периода.

Уральцы одержали вторую победу подряд, а красно-белых уступили в двух первых играх турнира.

КХЛ
«Автомобилист» — «Спартак» — 1:0
Гол: 1:0 — Мамкин, 23:43.

Ранее ЦСКА обыграл «Сочи» в матче КХЛ.