«Автомобилист» обыграл «Спартак» в матче КХЛ
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Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл московский «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счетом 1:0.
В составе победителей точным броском отметился Михаил Мамкин, который открыл счет в начале второго периода.
Уральцы одержали вторую победу подряд, а красно-белых уступили в двух первых играх турнира.
КХЛ
«Автомобилист» — «Спартак» — 1:0
Гол: 1:0 — Мамкин, 23:43.
Ранее ЦСКА обыграл «Сочи» в матче КХЛ.