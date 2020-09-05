Тедеско прокомментировал ход восстановления Кокорина

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ход восстановления нападающего Александра Кокорина. Его слова передает «СЭ».

По его словам, 29-летний форвард начал тренироваться с командой 31 августа и проводил первые занятия в облегченном формате.

Немецкий специалист отметил, что Кокорин с каждым днем набирает форму и чувствует себя увереннее.

Напомним, что россиянин подписал контракт со «Спартаком» в межсезонье, но так и не провел ни одного матча за свою новую команду.

Ранее сообщалось, что бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал о причинах своего ухода из футбола.