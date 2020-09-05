Мутко: я не хотел уходить из футбола

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал о причинах своего ухода из футбола. Его слова передает «Матч ТВ».

По его словам, на это решение повлияла просьба бывшего председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева заняться серьезными региональными проектами.

«Вернусь ли я в футбол? Я считаю, что всему свое время. Я не хотел уходить из футбола.

В данный момент я начинаю с головой уходить в другую область», — сказал Мутко.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил причину игры по схеме с пятью защитниками.