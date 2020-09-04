СМИ: наставник «Монако» Ковач заразился коронавирусом

Наставник «Монако» Нико Ковач заразился коронавирусом, сообщает Lequipe в Twitter.

Также среди инфицированных оказался вратарь Бенжамен Леконт.



Спортсмен и тренер не присутствовали на товарищеском матче против «Ниццы». Сейчас они находятся на самоизоляции.



Ранее Андрей Аршавин оценил игру сборной России в матче с командой Сербии.