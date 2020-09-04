СМИ: наставник «Монако» Ковач заразился коронавирусом
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Наставник «Монако» Нико Ковач заразился коронавирусом, сообщает Lequipe в Twitter.
Также среди инфицированных оказался вратарь Бенжамен Леконт.
Спортсмен и тренер не присутствовали на товарищеском матче против «Ниццы». Сейчас они находятся на самоизоляции.
Ранее Андрей Аршавин оценил игру сборной России в матче с командой Сербии.
L'entraîneur de Monaco Niko Kovac est suspecté d'être porteur du coronavirus après un premier test positif. Si cela se confirmait, il serait le premier entraîneur de Ligue 1 touché par le Covid-19. https://t.co/nroOVmm8Gq pic.twitter.com/bCGXj1WNS8— L'ÉQUIPE (@lequipe) September 4, 2020