СМИ: наставник «Монако» Ковач заразился коронавирусом

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Наставник «Монако» Нико Ковач заразился коронавирусом, сообщает Lequipe в Twitter.

Также среди инфицированных оказался вратарь Бенжамен Леконт.

Спортсмен и тренер не присутствовали на товарищеском матче против «Ниццы». Сейчас они находятся на самоизоляции.

Ранее Андрей Аршавин оценил игру сборной России в матче с командой Сербии.