Месси: Бартомеу не сдержал слово

Игрок каталонской «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что в начале сезона-2019/20 говорил президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу о том, что хочет покинуть команду, передает Goal.

«Я сказал руководству, в том числе президенту, что хочу уехать. Я говорил ему об этом весь год. Он заверил меня, что в конце сезона я смогу решить свою судьбу, но он не сдержал слово», — сказал Месси.

Аргентинец выступает за сине-гранатовых с 2003 года.



Ранее отец Месси допустил, что игрок может остаться в «Барселоне» еще на сезон.