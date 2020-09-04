«Локомотив» отреагировал на переход Миранчука в «Аталанту»
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Московский «Локомотив» отреагировал на переход Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».
«Удачи, Леша. Продолжай блистать», — написала пресс-служба красно-зеленых в Twitter.
Хавбек выступал за «железнодорожников» с 2013 по 2020 год.
Ранее «Аталанта» объявила о переходе Миранчука.
Алексей Миранчук – игрок @Atalanta_BC ����— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 4, 2020
Удачи, Лёша! Продолжай блистать! �� https://t.co/WEpu6yAzVC