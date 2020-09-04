«Локомотив» отреагировал на переход Миранчука в «Аталанту»

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Московский «Локомотив» отреагировал на переход Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».

«Удачи, Леша. Продолжай блистать», — написала пресс-служба красно-зеленых в Twitter.

Хавбек выступал за «железнодорожников» с 2013 по 2020 год.

Ранее «Аталанта» объявила о переходе Миранчука.