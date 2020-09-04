Месси ответит на заявление вставшей на сторону «Барселоны» Ла Лиги

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси намерен выступить 4 сентября с заявлением после того, как Ла Лига встала на сторону клуба в вопросе ухода футболиста, сообщает журналист Марсело Бехлер в Twitter.

Ранее организация сообщила, что футболист может покинуть команду только после выплаты отступных.

После неудачного сезона аргентинец уведомил клуб о своем желании досрочно разорвать контракт. Пункт об одностороннем расторжении соглашения прописан в трудовом договоре нападающего. По информации СМИ, в подписании игрока заинтересован «Манчестер Сити», однако команда не планирует выплачивать за игрока отступные, сумма которых составляет €700 млн.

Ранее сообщалось, что Месси передумал уходить из «Барселоны».