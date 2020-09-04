Тренер Хабиба допустил реванш с Макгрегором

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказался о возможном реванше против ирландца Конора Макгрегора.

«Почему бы не устроить бой, если Конор хочет драться, а Хабиб — чемпион? Я бы не позволил им не сражаться. В этом их работа, так? Чтобы заработать как можно больше денег», — цитирует Мендеса Daily Express.

Специалист считает, что все хотят этого поединка.

«Вот почему я считаю, что UFC устроит реванш», — заключил Мендес.

Первый поединок между бойцами состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина болевым приемом в четвертом раунде. Летом 2020 года экс-чемпион UFC в двух весовых категориях объявил о завершении карьеры.

Ранее Нурмагомедов назвал условия для реванша с Макгрегором.