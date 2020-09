Трамп призвал власти Ирана отменить смертную казнь борцу Афкари

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о вынесении смертного приговора иранскому борцу Навиду Афкари.

В своем Twitter американский лидер присоединился к несогласным с наказанием спортсмену и призвал власти Ирана отменить смертную казнь.

«Слышу, что Иран стремится казнить великую и популярную «звезду» борьбы — 27-летнего Навида Афкари, весь проступок которого заключался в участии в антиправительственной уличной демонстрации. Они выступали против «ухудшающейся экономической ситуации и инфляции в стране». Лидерам Ирана: я бы очень высоко оценил сохранение вами жизни этому молодому человеку, отказ от его казни. Благодарю вас!» — написал Трамп.

Ранее стало известно, что Афкари предъявили обвинение в убийстве, а также в том, что он принимал участие в антирпавительственных протестах. Семья борца утверждает, что он давал показания под пытками и несколько раз пытался свести счеты с жизнью из-за насилия со стороны полицейских. В социальных сетях набирает популярность хэштэг в поддержку спортсмена.

Hearing that Iran is looking to execute a great and popular wrestling star, 27-year-old Navid Afkarai, whose sole act was an anti-government demonstration on the streets. They were protesting the "country's worsening economic situation and inflation"...