Хавбек ЦСКА Бистрович рассказал об изменениях в команде

Хавбек московского ЦСКА Кристьян Бистрович рассказал об изменениях в команде, произошедших в нынешнее межсезонье. Об этом сообщает Podravski.

По его словам, из-за прихода большого количества новых спонсоров и персонала он ушел на второй план и стал реже попадать в состав армейцев.

«В клубе много чего происходило даже после пандемии коронавируса. Тренер подал в отставку и вернулся через неделю, сменился спортивный директор.

Но я по-прежнему выкладываюсь на тренировках на 100% и сосредоточен не себе, чтобы приносить пользу», — сказал полузащитник.

Ранее сообщалось, что защитник Калиду Кулибали рискует покинуть «Наполи».