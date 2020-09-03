Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от игры против Испании в Лиге наций. Об этом сообщает «Би-би-си».

По его мнению, бундестим не сможет провести все 90 минут предстоящего поединка в высоком темпе из-за серьезной разницы в физическом состоянии отдельных футболистов.

Специалист отметил, что интенсивность тренировочных занятий на сборах была серьезной, несмотря на плотный календарь турнира.

Матч Германия — Испания состоится сегодня, 3 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заинтересован в приглашении полузащитника мюнхенской «Баварии» Тиаго Алькантары.