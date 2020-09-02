Отцу Месси не удалось договориться с «Барселоной»

Отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе провел переговоры с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, стороны не смогли прийти к соглашению по вопросу ухода футболиста из команды. Отмечается, что сине-гранатовые настаивают на выплате отступных за игрока, сумма которых составляет €700 млн.

Месси является воспитанником каталонской команды. Он дебютировал за основной состав в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 34 титула. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошлом сезоне он принял участие в 33 матчах чемпионата Испании, в которых забил 25 мячей и отдал 21 передачу.

После неудачного сезона аргентинец уведомил клуб о своем желании досрочно разорвать контракт. Пункт об одностороннем расторжении соглашения прописан в трудовом договоре нападающего. По информации СМИ, в подписании игрока заинтересован «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что отец Месси пообщался с адвокатами перед встречей с президентом «Барселоны».