Не побеждавший на Играх биатлонист назвался чемпионом ОИ перед выборами в Думу
Трехкратный чемпион мира и двукратный олимпийский призер по биатлону Иван Черезов опубликовал пост в Instagram, где назвал себя олимпийским чемпионом. К слову, атлет ни разу на Играх не побеждал.
«Многие спрашивают меня: где родился и живет олимпийский чемпион Иван Черезов? Отвечаю: я коренной ижевчанин, родился в простой рабочей семье, в Устиновском районе Ижевска. В этом же районе города я живу и сегодня», — отмечается в посте Черезова.
Впоследствии известный спортсмен отредактировал подпись к фотографии.
Незадолго до появления резонансной публикации Черезов официально заявил о намерении баллотироваться в Думу города Ижевск.
Ранее Майгуров возглавил российский биатлон.
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Многие спрашивают меня: где родился и живет Иван Черезов? Отвечаю. Я - коренной ижевчанин, родился в простой рабочей семье, в Устиновском районе Ижевска. В этом же районе города я живу и сегодня. Практически вся моя сознательная жизнь связана с родным Ижевском. В этом городе произошло мое становление, с ним связаны все мои жизненные пути, самые главные жизненные события и победы. В Ижевске я закончил школу №76. Сегодня она носит гордое имя Героя Советского Союза П.Ф. Блинова. Здесь же получил первое высшее образование и познакомился со своей любимой женой. Здесь же начиналась моя спортивная карьера. Я безмерно благодарен своему первому тренеру Владимиру Игнатьевичу Новикову. Именно он помог мне стать профессиональным спортсменом. Здесь растут и учатся мои дети. Сегодня вместе с супругой воспитываю троих прекрасных сыновей. Двое из них учатся в 41 школе, а самый младший еще ходит в детский сад. Каждый из них – яркая индивидуальность, у каждого есть увлечение по душе. Мы очень гордимся ими! Мне много раз предлагали уехать в другой город. Но я остался в Ижевске. Здесь – мой дом.