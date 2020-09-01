Не побеждавший на Играх биатлонист назвался чемпионом ОИ перед выборами в Думу

Трехкратный чемпион мира и двукратный олимпийский призер по биатлону Иван Черезов опубликовал пост в Instagram, где назвал себя олимпийским чемпионом. К слову, атлет ни разу на Играх не побеждал.

«Многие спрашивают меня: где родился и живет олимпийский чемпион Иван Черезов? Отвечаю: я коренной ижевчанин, родился в простой рабочей семье, в Устиновском районе Ижевска. В этом же районе города я живу и сегодня», — отмечается в посте Черезова.

Впоследствии известный спортсмен отредактировал подпись к фотографии.

Незадолго до появления резонансной публикации Черезов официально заявил о намерении баллотироваться в Думу города Ижевск.

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