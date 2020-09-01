Экс-тренер сборной Италии высказался о перспективах Миранчука в Серии А

Бывший главный тренер сборной Италии Луиджи Ли Бьяджо высказался о перспективах российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в Серии А. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, для 24-летнего хавбека переезд на Аппенинский полуостров станет хорошим толчком в карьере и позволит ему активнее прогрессировать.

Специалист отметил, что Миранчук идеально подходит по стилю команде Джанпьеро Гасперини, а также имеет висе необходимые технические характеристики для того, чтобы не затеряться в местном чемпионате.

Ранее сообщалось, что агент бразильского защитника «Челси» Тиаго Силвы Пауло Тоньетто жестко раскритиковал экс-тренера московского «Спартака» Унаи Эмери.