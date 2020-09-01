Комментатор Орлов усомнился в квалификации российских судей

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов усомнился в квалификации российских судей. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его мнению, главный арбитр матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Зенит» Владимир Москалев допустил несколько явных ошибок.

«У нас неквалифицированные судьи. Они даже не заметили, как Азмун получил по ноге в штрафной. Это же пенальти был.

Дали повторы, и это просто ужас — наступили на ногу. Азмун принимал мяч, на нем сфолили, и арбитры даже не заметили этот момент. Ну что тут говорить?» — сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман высказался по поводу потенциального возвращения в «Пари Сен-Жермен».