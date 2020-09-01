Джикия прокомментировал интерес клубов Серии А

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался об интересе к нему со стороны клубов Серии А. Об этом сообщает «КП».

По его словам, обсуждение возможного перехода столь значимые итальянские команды как «Наполи» и «Фиорентина» приятен, однако в данный момент никуда из стана красно-белых капитан уходить не планирует.

«В таком интересе ведь тоже есть определенное признание и оценка твоей игры. Но пока я играю за «Спартак», — сказал Джикия.

Ранее сообщалось, что экс-футболист петербургского «Зенита» Мигель Данни поделился ожиданиями от игры Александра Кокорина в московском «Спартаке».