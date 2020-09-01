Джикия поделился мнением об атакующей схеме «Спартака»

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился мнением об атакующей схеме своей команды. Об этом сообщает «КП».

По его словам, главный тренер Доменико Тедеско стал больше уделять внимания игре в финальной трети поля, за счет чего эффективность атак красно-белых заметно увеличилась.

Также Джикия заявил, что благодаря удачным результатам в августе футболисты почувствовали себя уверенно и стали чаще угрожать воротам оппонентов.

Ранее сообщалось, что известный футбольный комментатор Геннадий Орлов усомнился в квалификации российских судей.