Джикия поделился мнением об атакующей схеме «Спартака»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился мнением об атакующей схеме своей команды. Об этом сообщает «КП».
По его словам, главный тренер Доменико Тедеско стал больше уделять внимания игре в финальной трети поля, за счет чего эффективность атак красно-белых заметно увеличилась.
Также Джикия заявил, что благодаря удачным результатам в августе футболисты почувствовали себя уверенно и стали чаще угрожать воротам оппонентов.
Ранее сообщалось, что известный футбольный комментатор Геннадий Орлов усомнился в квалификации российских судей.