Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет без зрителей

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет без зрителей из-за коронавируса, передает «РИА Новости».

Напомним, турнир должен пройти в Канаде.

«Очевидно, что в декабре играть со зрителями мы еще не сможем, вакцины пока нет. Возможно, в апреле-мае мы сможем играть со зрителями, но на МЧМ это точно будет невозможно», — сказал глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель.



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