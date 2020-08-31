Черчесов поделился мнением о решении конфликта между Соболевым и Дзюбой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о решении конфликта между нападающими Александром Соболевым и Артемом Дзюбой. Его слова передает «СЭ».

Наставник заявил, что заниматься применением враждующих сторон в стане национальной команды неправильно.

«Завтра Саша приедет, и мы спокойно обсудим эту тему. Я видел этот конфликт во время игры, узнал информацию. Если они до того не сделали, нужно это сделать сейчас. Они это сделали.

Много хороших игроков не бывает, разбрасываться ими мы не должны», — сказал Черчесов.

Ранее сообщалось, что бывший футбольный арбитр Алексей Николаев разобрал эпизод с падением нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна в штрафной площади «Локомотива».