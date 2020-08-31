Игнашевич поблагодарил фанатов «Торпедо» за поддержку

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич поблагодарил фанатов клуба за поддержку. Соответствующий пост специалист опубликовал в своем Instagram.

«Автозаводцы» разгромили в московском дерби «Велес» в рамках очередного тура Олимп — Футбольной национальной лиги со счетом 5:0.

«Большое спасибо команде за победу! И большое спасибо нашим болельщикам, которые с первой минуты обеспечили невероятную поддержку», — написал Игнашевич.

Ранее сообщалось, что хавбек амстердамского «Аякса» Донни ван де Бек пополнит состав «Манчестер Юнайтед».