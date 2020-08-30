Ла Лига встала на сторону «Барселоны» в конфликте с Месси
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Ла Лига встала на сторону «Барселоны» в конфликте клуба с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
Об этом в своем Twitter пишет журналист Фабрицио Романо.
По мнению Лиги, форвард не может расторгнуть контракт с командой. Сумма отступных за футболиста — €700 млн.
Месси намерен покинуть «Барселону», уже уведомил об этом руководство, он не приехал на медицинский осмотр в команду. Однако в клубе хотят сохранить аргентинца в составе.
Ранее сообщалось, что президент Аргентины призвал Месси завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз».