Ла Лига встала на сторону «Барселоны» в конфликте с Месси

Ла Лига встала на сторону «Барселоны» в конфликте клуба с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Об этом в своем Twitter пишет журналист Фабрицио Романо.

По мнению Лиги, форвард не может расторгнуть контракт с командой. Сумма отступных за футболиста — €700 млн.

Месси намерен покинуть «Барселону», уже уведомил об этом руководство, он не приехал на медицинский осмотр в команду. Однако в клубе хотят сохранить аргентинца в составе.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины призвал Месси завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз».