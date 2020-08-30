«Барселона» может продать Месси в «Манчестер Сити» за €280 млн

«Барселона» готова продать аргентинского нападающего и капитана команды Лионеля Месси в «Манчестер Сити», сообщает британская газета Mirror.

По информации источника, за трансфер каталонский клуб может попросить €280 млн. При этом в «Барселоне» также готовы рассмотреть вариант сделки, куда будут включены игроки английского клуба.

Месси проинформировал руководство команды о своем желании уйти несколько дней назад. Форвард настроен решительно, СМИ сообщали, что игрок не явился на предсезонный сбор команды.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» приостановил процесс покупки Кулибали из-за Месси.