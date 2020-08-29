«Спартак» обыграл «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ

Московский «Спартак» переиграл тульский «Арсенал» в матче шестого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Александр Соболев и Самуэль Жиго. У гостей мяч забил Даниил Хлусевич.

На 45-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После шести туров «Спартак» набрал 14 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые обошли петербургский «Зенит» (12), у которого есть игра в запасе.

Для столичного клуба это третья победу кряду в чемпионате России. В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с московским ЦСКА.

«Арсенал» (5) располагается на 11-й строчке. В седьмом туре клуб в гостях сыграет с «Зенитом».

Ранее «Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

Россия. Премьер-лига. 6-й тур

«Спартак» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 2:1

Голы: 0:1 — Хлусевич, 36; 1:1 — Соболев, 41; 2:1 — Жиго, 45+3.

Удаления: нет — Лесовой, 45.