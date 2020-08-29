Агент Карраскаля оценил шансы своего клиента на переход в ЦСКА

Агент полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля Давид де ла Пенья оценил шансы своего клиента на переход в московский ЦСКА. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, армейский клуб отказался от сделки, так как уже подписал футболиста на аналогичную позицию.

«Это правда, сделки не будет, потому что они подписали Эджуке», — заявил агент.

Напомним, что за 22-летнего хавбека красно-синие заплатили порядка €12 млн.

Ранее сообщалось, что три игрока «Барселоны» решили провести тренировку на базе клуба в преддверии подготовки к новому сезону.