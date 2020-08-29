Агент Де Брейне задержан по подозрению в мошенничестве

Агент полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевина Де Брейне Патрик Де Костер задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

По информации источника, расследование инициировал сам футболист, который подозревает Де Костера в отмывании денег в период с 2013 по 2014 год, когда Де Брейне защищал цвета «Вольфсбурга».

Как заявил представитель правопорядка, контрактные платежи проходили через офшор в Лихтенштейне и обходили местное законодательство.

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок УЕФА, который должны разыграть между собой «Бавария» и «Севилья», находится под угрозой срыва.