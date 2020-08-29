Наставник «Ливерпуля» Клопп: нас ждет трудный сезон

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает The Telegraph.

По его словам, команде придется хорошо постараться, чтобы повторить достижение прошлого чемпионата.

«Мы знает, что нас ждет трудный сезон. Он будет таковым не из-за прошлогоднего чемпионства, а из-за того, что развитие футбола никогда не прекращается.

Желание побеждать никуда не уйдет. В этом плане изменений не произойдет», — сказал немец.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Александр Кержаков высказался о судье Алексее Еськове