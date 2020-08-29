Игрок «Пармы» заражен коронавирусом

Тест на коронавирусную инфекцию у одного из футболистов «Пармы» дал положительный результат, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

На сайте отмечено, что заболевание у игрока, имя которого не раскрывается, проходит без симптомов, он уже изолирован, а до этого со своими одноклубниками не контактировал.

Стоит отметить, что все остальные анализы футболистов, тренерского штаба и членов клуба дали отрицательные результаты.

Ранее сообщалось, что матч Лиги Европы между «Нымме Калью» и «Мурой» отменен из-за коронавируса.