Игрок «Пармы» заражен коронавирусом
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Тест на коронавирусную инфекцию у одного из футболистов «Пармы» дал положительный результат, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
На сайте отмечено, что заболевание у игрока, имя которого не раскрывается, проходит без симптомов, он уже изолирован, а до этого со своими одноклубниками не контактировал.
Стоит отметить, что все остальные анализы футболистов, тренерского штаба и членов клуба дали отрицательные результаты.
Ранее сообщалось, что матч Лиги Европы между «Нымме Калью» и «Мурой» отменен из-за коронавируса.