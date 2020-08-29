Пять топ-клубов АПЛ хотят использовать пять замен в новом сезоне

Пять ведущих клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) хотят пересмотреть отмену использования пяти замен в матчах, сообщает The Sun.

6 августа было проведено голосование, на котором было принято решение вновь использовать три замены за одну игру. Однако, по информации источника, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал» выразили желание продолжать использовать пять замен.

Сообщается, что вопрос вновь будет вынесен на голосование 3 сентября.

Стоит отметить, что правило пяти замен было введено временно после паузы, которая была объявлена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что рекордсмен по количеству матчей в АПЛ завершил карьеру.