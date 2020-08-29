Российский нападающий Андрей Свечников намерен продлить контракт с »Каролиной Харрикейнз», сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В 2018 году Свечников подписал с «Каролиной» соглашение на три года, оно истекает после сезона-2020/21, однако форвард выразил желание продолжить играть в команде.

«Думаю, что мой агент сделает свою работу, а я ему говорю, что не хочу ничего знать, пока она не будет сделана. Поэтому он скажет мне, когда все будет готово, я не хочу об этом беспокоиться», — заявил форвард.

Стоит отметить, что Свечников пропустил последние несколько игр плей-офф Кубка Стэнли из-за повреждения, однако, по его признанию, на МРТ не было выявлено ничего серьезного.

Ранее сообщалось, что «Каролина» без Свечникова оказалась слабее «Бостона».