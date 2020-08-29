Известны подробности о разговоре Месси с Гвардиолой
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Стали известны подробности разговора аргентинского нападающего Лионеля Месси с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, сообщает Marca.
Несколько дней назад Месси объявил руководству «Барселоны» о том, что хочет покинуть команду. После этого стало известно, что форвард позвонил Гвардиоле и выразил желание перейти в состав английского клуба.
«Он позвонил Пепу и сказал: «Я хочу выиграть два следующих «Золотых мяча» и смогу сделать это только с тобой». Это убийственная фраза, которую использовал Месси», — заявил журналист Криcтобаль Сория в программе El Chiringuito de Jugones.
Ранее сообщалось, что спортивный директор «ПСЖ» звонил отцу Месси.