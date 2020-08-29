Джокович сравнялся с Надалем по количеству финалов турниров серии «Мастерс»

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сравнялся с испанским спортсменом Рафаэлем Надалем по количеству финалов турниров серии «Мастерс», сообщает Sports.ru.

Представитель Сербии вышел в финал турнира «Мастерс» в Нью-Йорке, переиграв в полуфинале испанского спортсмена Роберто Баутиста-Агута.

Для Джоковича выход в финал турнира этой серии стал 51-м в карьере. Столько же раз в финале «Мастерса» играл Надаль, по этому показателю спортсмены делят первое место.

За трофей серб сразится с канадским теннисистом Милошем Раоничем, который одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса (7:6 (7:5), 6:3).

Ранее сообщалось, что Джокович стал финалистом турнира в Нью-Йорке.