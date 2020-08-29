Джокович стал финалистом турнира в Нью-Йорке

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Нью-Йорке.

В полуфинальном поединке сербский спортсмен одолел представителя Испании Роберто Баутиста-Агута, который до этого выбил российского теннисиста Даниила Медведева.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 1 минуту, закончилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:4, 7:6 (7:0) в пользу Джоковича.

За трофей серб сразится с канадским теннисистом Милошем Раоничем, который одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса (7:6 (7:5), 6:3).

Ранее сообщалось, что белорусская теннисистка Азаренко вышла в финал турнира в Нью-Йорке.