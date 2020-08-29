«Аталанта» согласовала переход Миранчука за €14,5 млн
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Итальянская «Аталанта» согласовала переход российского полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука.
Об этом информирует ряд источников, включая журналистов Джанлуку Ди Марцио и Фабрицио Романо.
По информации источников, сумма перехода составит €14,5 млн. При этом при последующей перепродаже футболиста «Локомотив» получит процент от сделки.
Ранее сообщалось, что хавбек «Локомотива» Баринов рассказал об операции.