Арбитр Еськов отреагировал на информацию о проваленной проверке на полиграфе

Арбитр Алексей Еськов высказался о том, что не прошел проверку на полиграфе после матча первого тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Сочи».

Судья заявил, что ничего не знает о результатах проверки.

«Я владею только той информацией, о которой сообщал Российский футбольный союз (РФС) на сайте — что я временно отстранен. Никто не говорил о результатах? Я не общался пока. Не могу ничего комментировать, не знаю, о чем речь. Я не читал ничего. Изолировался от потока информации. Будем смотреть за развитием», — цитирует Еськова «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что в отношении судьи в скором времени будет проведено дополнительное расследование.