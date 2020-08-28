ЦСКА объявил о переходе нападающего Эджуке

Московский ЦСКА объявил о переходе нападающего Чидеры Эджуке из нидерландского «Херенвена».

«Красно-синие подписали с форвардом четырехлетний контракт. Ранее нигериец успешно прошел медобследование. Добро пожаловать в ЦСКА!» — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter команды.

В прошлом сезоне Эджуке принял участие в 25 матчах, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. По информации СМИ, сумма трансфера составит € 12 млн.

Ранее стало известно об интересе европейских клубов к игрокам ЦСКА.