ЦСКА объявил о переходе нападающего Эджуке
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Московский ЦСКА объявил о переходе нападающего Чидеры Эджуке из нидерландского «Херенвена».
«Красно-синие подписали с форвардом четырехлетний контракт. Ранее нигериец успешно прошел медобследование. Добро пожаловать в ЦСКА!» — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter команды.
В прошлом сезоне Эджуке принял участие в 25 матчах, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. По информации СМИ, сумма трансфера составит € 12 млн.
Ранее стало известно об интересе европейских клубов к игрокам ЦСКА.
⚡ Чидера, ты дома! https://t.co/gOKEtQCue1 pic.twitter.com/fKogJrTHRy— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 28, 2020