СМИ: арбитр Еськов провалил проверку на полиграфе

Российский судья Алексей Еськов не смог пройти проверку на полиграфе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что в его отношении в скором времени будет проведено дополнительное расследование. Арбитру грозит пожизненное отстранение от судейской работы.

Еськов работал на матче первого тура первенства страны между «Спартаком» и «Сочи». Встреча, прошедшая в столице России, завершилась вничью — 2:2. Команда гостей, уступавшая по ходу игры со счетом 0:2, избежала поражения благодаря двум голам с пенальти. В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что арбитры Василий Казарцев и Еськов успешно прошли проверку на детекторе лжи, однако первый был отстранен на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что арбитра Еськова пока не будут назначать на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).