СМИ: спортивный директор «ПСЖ» звонил отцу Месси

Спортивный директор французского «ПСЖ» Леонардо звонил отцу форварда «Барселоны» Лионеля Месси, передает Mundo Deportivo.

Утверждается, что Леонардо хотел узнать, определился ли Лионель с переходом в английский «Манчестер Сити». Также функционер интересовался финансовыми запросами нападающего.

Аргентинец выступает за сине-гранатовых с 2003 года. Сообщалось, что форвард решил воспользоваться опцией соглашения, которая позволяет ему расторгнуть контракт в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

Ранее Месси рассказал Хосепу Гвардиоле о том, что он хочет играть в «Манчестер Сити».