СМИ: спортивный директор «ПСЖ» звонил отцу Месси
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Спортивный директор французского «ПСЖ» Леонардо звонил отцу форварда «Барселоны» Лионеля Месси, передает Mundo Deportivo.
Утверждается, что Леонардо хотел узнать, определился ли Лионель с переходом в английский «Манчестер Сити». Также функционер интересовался финансовыми запросами нападающего.
Аргентинец выступает за сине-гранатовых с 2003 года. Сообщалось, что форвард решил воспользоваться опцией соглашения, которая позволяет ему расторгнуть контракт в одностороннем порядке в конце каждого сезона.
Ранее Месси рассказал Хосепу Гвардиоле о том, что он хочет играть в «Манчестер Сити».