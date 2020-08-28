Российская фигуристка Алина Загитова заняла второе место в рейтинге героев татарского мира в категории «Спорт», передает «Бизнес Online».

Первое место занял хоккеист казанского «Ак Барса» Данис Зарипов. На третьей строчке расположился генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов.

В рейтинге учитывались спортсмены, которые с 30 августа 2019 года делали что-то запоминающееся для татарского народа. Национальная принадлежность для попадания в рейтинг не является обязательной. Список подготовлен ко Дню республики, который отмечается 30 августа.

Ранее сообщалось о том, что Загитова сыграет саму себя в японском фильме.