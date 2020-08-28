Футболист московского «Динамо» Николай Комличенко рассказал о том, в каких европейских клубах он хочет поиграть, передает Transfermarkt.

«Где бы мечтал оказаться из европейских клубов? Если говорить о мечте, то «Манчестер Юнайтед», «Реал» и, пожалуй, «Бавария». Конечно, понимаю, что оказаться там крайне сложно», — сказал Комличенко.

Футболист добавил, что если говорить о более реальных вещах, то даже перейти в один из этих чемпионатов и сыграть против названных клубов было бы очень круто.



Ранее Комличенко рассказал о целях «Динамо» на сезон.