Мама Головина рассказала о том, что Александр играл за Ленинск-Кузнецкий

Светлана Игнатьевна, мама футболиста «Монако» Александра Головина, рассказала о том, что солидарные выплаты за игрока должен получить не только ДЮСШ в Калтане, но и УОР Ленинск-Кузнецкого, передает «Чемпионат.com».

«Нам больно. Могли бы как-то прислушаться к нашему мнению. Отец столько раз интервью давал, перечислял всех тренеров, года обучения. Вот и Саша говорит: «Хоть бы меня спросили», — сказала мама спортсмена.

Светлана Игнатьевна добавила, что Головин играл за Осинники, но есть протоколы, выписки, приказы, что он учился и играл за Ленинск-Кузнецкий. Но на все это махнули рукой.

Ранее передача Головина помогла «Монако» спастись от поражения в матче с «Реймсом».