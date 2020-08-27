Хабиб отреагировал на слова Сен-Пьера о невозможности боя в легком весе
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал интервью Жоржа Сен-Пьера, в котором ветеран смешанных единоборств порассуждал о возможном бое с россиянином.
Напомним, что канадец в разговоре с ESPN MMA заметил, что не сможет выступать в легком дивизионе в лучшей форме.
«Жорж Сен-Пьер знает», — оставил комментарий под публикацией издания Хабиб.
Стоит отметить, что в декабре 2018 года представитель Канады официально завершил карьеру.
Ранее тренер Хабиба рассказал о том, чем спортсмен планирует заниматься после окончания карьеры.