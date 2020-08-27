Матч Лиги Европы между «Нымме Калью» и «Мурой» отменен из-за коронавируса
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Матч квалификации Лиги Европы между эстонским «Нымме Калью» и словенской «Мурой» отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Эстонского футбольного союза.
Отмечается, что в обеих командах были выявлены инфицированные COVID-19.
Дальнейшую судьбу поединка решит Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ранее сообщалось о том, что Диего Марадона может возглавить клуб из чемпионата Испании.