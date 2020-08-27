Матч Лиги Европы между «Нымме Калью» и «Мурой» отменен из-за коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Матч квалификации Лиги Европы между эстонским «Нымме Калью» и словенской «Мурой» отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Эстонского футбольного союза.

Отмечается, что в обеих командах были выявлены инфицированные COVID-19.

Дальнейшую судьбу поединка решит Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее сообщалось о том, что Диего Марадона может возглавить клуб из чемпионата Испании.