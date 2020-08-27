Орлов — о матче «Зенит» — «Динамо»: бело-голубые — редкие костоломы
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Журналист Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом».
«Динамовцы — костоломы редкие: восемь желтых карточек в матче с «Зенитом». И били они — ого-го. Ну а что еще они могли противопоставить? Дзюбу с Азмуном они забили, и те проиграли», — сказал Орлов в эфире программы «ГСО Live».
Журналист отметил, что «Динамо» превзошло «Зенит» в настрое на игру.
Подопечные Сергея Семака уступили со счетом 0:1.
Ранее «Динамо» обыграло п«Зенит» в матче РПЛ.