Агент высказался о травме Тарасенко
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Алексей Дементьев, агент хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Владимира Тарасенко, высказался о травме игрока, передает «Чемпонат.com».
Напомним, россиянину предстоит операция на плече. Он пропустит пять месяцев.
«Очень расстроены сложившейся ситуацией. Володя — боец до мозга костей, провел много матчей с недолеченными травмами. Ему всегда был важен результат и интересы команды», — сказал Дементьев.
Также Дементьев отметил, что ни о каком завершении карьеры Тарасенко речи не идет.