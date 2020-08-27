Агент высказался о травме Тарасенко

Алексей Дементьев, агент хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Владимира Тарасенко, высказался о травме игрока, передает «Чемпонат.com».

Напомним, россиянину предстоит операция на плече. Он пропустит пять месяцев.

«Очень расстроены сложившейся ситуацией. Володя — боец до мозга костей, провел много матчей с недолеченными травмами. Ему всегда был важен результат и интересы команды», — сказал Дементьев.

Также Дементьев отметил, что ни о каком завершении карьеры Тарасенко речи не идет.

Ранее Тарасенко высказался о возможном завершении карьеры.